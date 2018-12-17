Усі кандидати на посаду директора Львівського перинатального центру презентували свої стратегії розвитку

У Львівській обласній раді сьогодні, 17 грудня, під час засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Львівського перинатального центру заслухали стратегії розвитку ще трьох кандидатів, а саме: Марії Малачинської (директор Львівського обласного центру репродуктивного здоров’я населення), Ігоря Потапова (в.о. директора перинатального центру) і Михайла Степанчака (акушер-гінеколог у пологовому будинку №1). Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Першою свою стратегію презентувала Марія Малачинська, наголосивши у своєму виступі на тому, що має потенціал розвивати бренд перинатального центру.

«Чому я вирішила брати участь в цьому конкурсі? Найперше хочу твердо сказати, що я маю досвід роботи в цій сфері та потенціал розвивати бренд перинатального центру. Так-так, саме бренд. Це команда, яка буде працювати над іміджем установи. Так працює більшість європейських клінік. І ще одне: хочу, щоб мої діти та онуки народжували в Україні», – сказала вона.

Марія Малачинська презентувала своє бачення структури установи у такому вигляді: адміністративна частина, до якої увійдуть – фінансово-господарський напрямок (бухгалтерія, завгосподарством), HR-напрямок (рекрутинг, кадровий облік, охорона праці, тренінгів центр), клієнтський сервіс (контакт-центр, рецепція), напрямок контролю медичної якості, маркетолог (медіацентр, взаємодія з ГО, аналітика) ІТ-напрямок, напрямок юридичного супроводу, а також медична частина, до якої увійдуть – лікувально-діагностична робота (комплексна перинатальна діагностика), консультативна робота (в тому числі телемедицина), наукова робота співпраця з кафедрами мед університету).

«Не в залежності від того, якими будуть результати конкурсу, я щиро бажаю розвитку перинатальному центру, оскільки така структура – не звичайний пологовий будинок, а – високотехнологічний центр. Я вірю, що він таким буде, і до нас приїжджатимуть пацієнти не лише з України, але й з-за кордону», – зазначила кандидатка на посаду директора.

Додамо, що детальніше із програмою розвитку перинатального центру можна ознайомитися в інтерв’ю Львівського порталу. Також раніше ми публікували матеріал, де вона розповіла, як їй вдалося перетворити комунальний репродуктивний центр у сучасний, успішно працюючий центр репродуктивного здоров’я, детальніше про це, читайте тут.

Своєю чергою Ігор Потапов розповів про те, чого вдалося досягнути у перинатальному центрі з часу його відкриття.

«У квітні 2018 року я був призначений в.о. директора перинатального центру. Спільними зусиллями разом з Львівською міськрадою, Львівською ОДА вдлося запустити роботу. На даний момент у перинатальному центрі відбулося понад 2,5 тисячі пологів. Вдалося повернути до роботи колектив, який майже 5 років був у «простої». Ми вирішити цілу низку складних питань, пов’язаних із запуском медустанови, в тому числі з теплопостачанням, також нам вдаалося широко запроваджувати сучасні методи знеболювання пологів та операцій кесаревого розтину», – розповів він.

Окремим пунктом у стратегії розвитку Ігоря Потапова йшло ефективне використання незадіяних приміщень перинатального центру. Зокрема, він пропонує облаштувати там бактеріологічну лабораторію, медичний хаб з конференц-залами, здавати їх в оренду.

Під час своєї презентації розвитку перинатального центру Михайло Степанчак насамперед наголосив, що серед стратегічних завдань перинатального центру, зокрема, є створення та впровадження високоякісної технологічної організації медичної допомоги, спрямованих на збереження вагітності та народження здорової дитини; орієнтованість на міжнародні системи надання якісної медичної допомоги; впровадження системи менеджменту.

«Серед першочергових заходів проведення медико-економічного аудиту та аналізу з метою з’ясування об’єктивної картини завантаженості та можливої подальшої реорганізації установи, створення робочої групи з моніторингу та створення додаткових ресурсів для лікарні, залучення грантових та благодійних коштів, ведення розпочатих проектів», – зазначив він.

Водночас Михайло Степанчак додав, що його бачення плану реформування закладу на наступний рік, зокрема, включає: перетворення в некомерційне комунальне підприємство, запровадження е-документообігу, палат з покращеними умовами перебування, що дозволить залучити додаткові позабюджетні кошти і надати більш якісні та комфортні умови перебування для пацієнтів, створення сучасних кімнат відпочинку для пацієнтів та їхніх родичів.

Як повідомляв Львівський портал, 5 грудня конкурсна комісія заслухала двох із п’ятьох кандидатів, а саме: завідувача гінекологічним відділенням перинатального центру Ірини Біль; акушера-гінеколога перинатального перинатального центру та головного спеціаліста відділу материнства і дитинства департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Володимира Леха.

Марія Малачинська та Ірина Біль брали участь у попередньому конкурсі, проте тоді члени комісії так і не змогли обрати переможця.

Цього тижня члени комісії повинні зібратися на ще одне засідання, яке має стати останнім і де планують врешті визначитися із остаточно.