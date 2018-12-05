Конкурс на посаду директора перинатального центру: двоє кандидатів презентували свої стратегії розвитку

Сьогодні, 5 грудня, у Львівській обласній раді відбулося засідання комісії з проведення конкурсу на заміщення посади директора Львівського обласного клінічного перинатального центру, де заслухали стратегії розвитку медустанови двох із п’ятьох кандидатів, а саме: завідувача гінекологічним відділенням перинатального центру Ірини Біль; акушера-гінеколога перинатального перинатального центру та головного спеціаліста відділу материнства і дитинства департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Володимира Леха. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«Маємо чергове засідання конкурсної комісії. Розглядали можливість перенесення його на післябюджетний період, але навколо перинатального дуже багато всього… Колись напевно напишу книжку про конкурси в обласних закладах у сфері медицини… Але це вже після проведення конкурсу, бо є багато цікавого», – зазначив головуючий конкурсною комісією Володимир Гірняк.

Першою виступала Ірина Біль. Презентуючи перспективний план розвитку перинатального центру на 5 років, вона наголосила, що робота закладу має бути орієнтована виключно на пацієнта.

«Володіючи професійними компетенціями, використовуючи найновіші досягнення, передові технології в сферах діагностики, лікування та профілактики жіночого здоров’я, спостереження пологів, лікування безпліддя, ми допоможемо сім’ям отримати щастя батьківства», – наголосила вона.

Вона зауважила, що у перинатальному мають даватися всі послуги меддопомоги для забезпечення замкненого циклу. «Починаючи від допомоги дівчаткам і закінчуючи лікуванням безпліддя будь-яких форм…», – пояснила вона.

Своєю чергою Володимир Лех наголосив, що перинатальний має забезпечити собі позицію провідника та новатора в сфері акушерства та гінекології.

«За 5 місяці роботи маємо 2200 пологів, 620 операцій кесаревого розтину. Це означає, що люди орієнтовані на заклад, показники наші вже зараз перевищили річні, які були до закриття. Це означає, що можемо виходити на показник у понад 5 тис. пологів у рік. І це все відбувається на фоні стабільної негативної динаміки Львівської області загалом, коли чисельність пологів, починаючи з 2013 року, прогресуючи зменшується. Незважаючи на це, заклад відкрився і люди до нас пішли», – наголосив він.

Основою, на його переконання, має стати благодійний фонд, який працюватиме на засадах законності, добровільності та відкритості. Також Володимир Лех зробив акцент у своїй програмі на відновленні «Вікна життя» з дотриманням принципів максимальної конфіденційності і створення навчально-тренінгового центру для підвищення кваліфікації працівників.

Після майже двогодинного заслуховування презентацій цих двох кандидатів, члени комісії вирішили продовжити розгляд стратегій решти трьох претендентів 17 грудня, а саме: директора Львівського обласного центру репродуктивного здоров’я населення Марії Малачинської, в.о. директора перинатального центру Ігоря Потапова та акушер-гінеколога у пологовому будинку №1 Михайла Степанчака.

Додамо, що Марія Малачинська та Ірина Біль брали участь у попередньому конкурсі, проте члени комісії так і не змогли обрати переможця.

Раніше Львівський портал робив інтерв’ю із однією з кандидаток на посаду Марією Малачинською, яка розповіла, як їй вдалося перетворити комунальний заклад у сучасний, успішно працюючий центр репродуктивного здоров’я, детальніше про це, читайте тут.

Власне, 28 листопада відбулися громадські слухання п’ятьох кандидатів на посаду директора перинатального.

Фото: ЛОР