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Матері полоненого моряка зі Львівщини виділять 100 тисяч гривень допомоги

Олена Карп'юк

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Львівська міська рада виділить матері 47-річного полоненого моряка зі Львівщини Андрія Оприска 100 тисяч гривень матеріальної допомоги. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Андрій Садовий.

 

Рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги матері Андрія Оприска прийняли 29 листопада під час сесії міськради Львова, втім тоді про конкретну суму мова не йшла.

Сам 47-річний Андрій Оприско є родом зі села Надітичі Миколаївського району, зараз там залишилась його самотня мати. Під час збройного нападу в Керченській протоці 25 листопада він перебував на борту артилерійського катера «Нікополь».

27 листопада «суд» окупантів у Сімферополі постановив заарештувати Андрія Оприска на 1 місяць і 29 днів.

Нагадаємо, 25 листопада Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. на бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебували 24 українські моряки.

У відповідь на чергову агресію із боку окупантів  у 10 областях України ввели воєнний стан. Про те, що передбачає воєнний стан, читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно у Криму «суд» прийняв рішення про арешт полонених українських моряків.

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