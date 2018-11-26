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Україна готується запровадити воєнний стан

Андрій Котенський

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Опівночі в неділю відбувається засідання РНБО, на якому розглядають питання оголошення воєнного стану у зв’язку з агресією Росії в районі Керченської протоки.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, напад російських військових на кораблі ВМС є ні чим іншим як актом воєнної агресії.

«Заслухавши доповідь начальника Генерального штабу та міністра оборони про події у районі Керченської протоки, воєнний кабінет констатував, що напад російських військових на кораблі ВМС є ні чим іншим як актом воєнної агресії», – сказав він.

«Запропоновано провести засідання Ради нацбезпеки і оборони для оголошення правового режиму воєнного стану. Засідання Ради нацбезпеки і оборони відбудеться сьогодні о 24 годині», – сказав Турчинов.

Рішення про ухвалення воєнного стану в Україні буде розглянуто на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховної Ради України. Таке рішення прийняли на засіданні РНБО за участі Президента України Петра Порошенка.

Як відомо рішення про воєнний стан пропонує президент, а схвалює парламент. Тобто одноосібно воно не прийматиметься.

У законі йдеться про можливість розквартирування – на території, де введений воєнний стан, до цивільних можуть підселяти військових. Також можливим стане введення комендантської години аж до цілковитої заборони пересування. Скасовуються мітинги та політичні зібрання.

Примусовим може бути залучення до оборонних робіт – наприклад, до риття окопів.

Держава отримає право відчужувати майно для потреб армії. До прикладу, особисті автомобілі чи транспорт приватних підприємств.

Крім того, закон дозволяє інтернувати – тобто ізолювати тих, хто становить загрозу, в тому числі й громадян інших країн. Аби контролювати ситуацію та ухвалювати термінові рішення на територіях дії воєнного стану можуть створити військові адміністрації. Їх керівників призначає президент, а контролюють Генштаб і уряд.

Повноваження глави держави, уряду та парламенту під час воєнного стану не можуть бути припинені.

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