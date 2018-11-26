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Верховна Рада ввела воєнний стан у низці областей України

Юлія Шпак

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Сьогодні, 26 листопада, на екстреному засіданні Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка щодо введення воєнного стану. За відповідне рішення проголосували 276 депутатів.

 

Як пише УП, під час виступу в Раді президент повідомив, що частково змінив свій указ. Він запропонував запровадити воєнний час не по всій території України, а лише в 10 областях.

Йдеться про області, розташовані вздовж російського, молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Як пише Громадське, воєнний стан запровадили у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Ченігівській, Херсонській, а також у Донецькій та Запорізькій областях.

Відповідно до указу президента, воєнний стан вводиться з 9 години 28 листопада та триватиме 30 днів, тобто до 27 грудня.

Нагадаємо, 25 листопада Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. У відповідь на чергову агресію із боку окупантів Україна розпочала підготовку до введення воєнного стану. Збройні Сили України вже перевели у повну бойову готовність.

Через це сьогодні, 26 листопада, на 16:00 год. призначили позачергове засідання сесії Верховної Ради України. Про те, що передбачає воєнний стан, читайте тут.

Також на Львівщині напрацюють план заходів на випадок введення воєнного стану.

Окрім цього повідомлялося, що Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року “Про надзвичайні заходи щодо забезпечення державного суверенітету і незалежності України та запровадження воєнного стану в Україні”.

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