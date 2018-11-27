Серед моряків, яких росіяни взяли в полон, є мешканець Львівщини

Серед двох десятків українських моряків, яких після збройного нападу в Керченській протоці 25 листопада захопили в полон російські прикордонники, є мешканець Львівщини Андрій Оприско. Про це Львівському порталу розповів львівський журналіст Олег Стецишин.
Як зазначив Олег Стецишин, Андрій Оприско є родом зі села Надітичі Миколаївського району, зараз там залишилась його самотня мати.
«Особисто Андрія Оприска я не знаю, він є знайомим моїх родичів. Але мені відомо, що він займався бізнесом, а у 2016 році пішов служити в Чорноморський флот, потім потрапив в Азовське море… Зараз я намагаюся зв’язатися з його матір’ю, та поки зробити це мені не вдалося», – розповів журналіст.
Також він додав, що Андрій Оприско закінчив Рівненську академію водного господарства і свого часу працював директором бази відпочинку «Тухля» у Карпатах.
Як пише ТСН, 47-річний Андрій Оприско був старшим матросом на борту артилерійського катера «Нікополь».
За даними Уніан, сьогодні, 27 листопада, суд окупантів у Сімферополі постановив заарештувати чотирьох взятих у полон поблизу Керченської протоки українських моряків. Військових Володимира Варимеза, Сергія Цибізова і Віктора Беспальченка заарештували на два місяці, а Андрія Оприска – на 1 місяць і 29 днів.
Зазначимо, за даними, отриманими з матеріалів російського слідства, яке зараз окупанти ведуть проти незаконно затриманих українців, у полоні перебувають 24 українські моряки:
- Будзило Ю.А.
- Зінченко В.А.
- Оприско А.А.
- Цибізов С.А.
- Артеменко А.А.
- Терещенко В.А.
- Семидоцький Є.В.
- Беспальченко В.А.
- Шевченко А.А.
- Варимез В.К.
- Власюк М.Б.
- Головаш Б.О.
- Чуліба С.Р.
- Мельничук О.М.
- Небилиця Б.П.
- Костишин В.А.
- Попов С.Н.
- Без’язичний Ю.Ю.
- Мокряк Р.Н.
- Ейдер А.Д.
- Сорока В.В.
- Драч А.Л.
- Лісовий В.В.
- Гриценко Д.В.
Нагадаємо, 25 листопада Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. У відповідь на чергову агресію із боку окупантів Україна розпочала підготовку до введення воєнного стану. Збройні Сили України вже перевели у повну бойову готовність.
Через це 26 листопада відбулось позачергове засідання сесії Верховної Ради України, під час якого в 10 областях України ввели воєнний стан. Про те, що передбачає воєнний стан, читайте тут.
Також на випадок введення воєнного стану на Львівщині напрацювали план заходів.
Наталя Дуляба