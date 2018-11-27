Серед моряків, яких росіяни взяли в полон, є мешканець Львівщини

Серед двох десятків українських моряків, яких після збройного нападу в Керченській протоці 25 листопада захопили в полон російські прикордонники, є мешканець Львівщини Андрій Оприско. Про це Львівському порталу розповів львівський журналіст Олег Стецишин.

Як зазначив Олег Стецишин, Андрій Оприско є родом зі села Надітичі Миколаївського району, зараз там залишилась його самотня мати.

«Особисто Андрія Оприска я не знаю, він є знайомим моїх родичів. Але мені відомо, що він займався бізнесом, а у 2016 році пішов служити в Чорноморський флот, потім потрапив в Азовське море… Зараз я намагаюся зв’язатися з його матір’ю, та поки зробити це мені не вдалося», – розповів журналіст.

Також він додав, що Андрій Оприско закінчив Рівненську академію водного господарства і свого часу працював директором бази відпочинку «Тухля» у Карпатах.

Як пише ТСН, 47-річний Андрій Оприско був старшим матросом на борту артилерійського катера «Нікополь».

За даними Уніан, сьогодні, 27 листопада, суд окупантів у Сімферополі постановив заарештувати чотирьох взятих у полон поблизу Керченської протоки українських моряків. Військових Володимира Варимеза, Сергія Цибізова і Віктора Беспальченка заарештували на два місяці, а Андрія Оприска – на 1 місяць і 29 днів.

Зазначимо, за даними, отриманими з матеріалів російського слідства, яке зараз окупанти ведуть проти незаконно затриманих українців, у полоні перебувають 24 українські моряки:

Будзило Ю.А.

Зінченко В.А.

Оприско А.А.

Цибізов С.А.

Артеменко А.А.

Терещенко В.А.

Семидоцький Є.В.

Беспальченко В.А.

Шевченко А.А.

Варимез В.К.

Власюк М.Б.

Головаш Б.О.

Чуліба С.Р.

Мельничук О.М.

Небилиця Б.П.

Костишин В.А.

Попов С.Н.

Без’язичний Ю.Ю.

Мокряк Р.Н.

Ейдер А.Д.

Сорока В.В.

Драч А.Л.

Лісовий В.В.

Гриценко Д.В.

Нагадаємо, 25 листопада Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. У відповідь на чергову агресію із боку окупантів Україна розпочала підготовку до введення воєнного стану. Збройні Сили України вже перевели у повну бойову готовність.

Через це 26 листопада відбулось позачергове засідання сесії Верховної Ради України, під час якого в 10 областях України ввели воєнний стан. Про те, що передбачає воєнний стан, читайте тут.

Також на випадок введення воєнного стану на Львівщині напрацювали план заходів.