Перевізникам дозволили скоротити кількість автобусів на 42 маршрутах Львова

Незважаючи на те, що наприкінці жовтня у Львові завершився конкурс перевізників, для 12 маршрутів так і не обрали автотранспортні підприємства. Зараз ці маршрути обслуговують перевізники за тимчасовими договорами, однак для цього їм довелося забрати машини з тих маршрутів, де вони працюють вже постійними угодами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«На конкурсі визначили перевізників на 42 маршрутах. Переможцями стали всі ті самі компанії, які працювали у Львові досі — комунальне „АТП № 1“ та приватні „АТП-14 630“, „Міра і К“, „Фіакр-Львів“, „Успіх БМ“. Завдяки конкурсу з ними уклали постійні договори з жорсткими вимогами до випусків автобусів на маршрути та виконання рейсів. На ще 12 маршрутів не подався жоден перевізник», — розповів зазначив в.о. начальника управління транспорту Олег Партика.

За даними управління транспорту, приватні перевізники до конкурсу випускали на маршрути 40−45% автобусів від паспортної кількості. Після його завершення відсоток випуску машин зріс вдвічі. Адже відповідно до умов нових договорів, перевізник зобов’язаний випускати більше 80% від паспортної кількості маршруту, у противному випадку управління транспорту накладатиме на нього штрафні санкції.

«Таких цифр підприємствам вдалося досягнути, забравши автобуси з маршрутів, на яких вони працюють за тимчасовими договорами. Наприклад, повністю зняли всі автобуси з маршруту № 19. Тому достатньої кількості автобусів для забезпечення роботи маршрутів і за постійними, і за тимчасовими договорами приватні перевізники не мають.

Водночас випустити зараз автобуси комунального «АТП-1» на ці маршрути є неможливим, оскільки підприємство ще не отримало всі придбані в лізинг автобуси. Крім того, на нові автобуси бракує водіїв, яких «АТП-1» активно залучає», — пояснив Олег Партика.

Відтак управління транспорту Львівської міськради дозволило приватним перевізникам на три місяці скоротити випуск на 42 маршрутах, де перевізники працюють за постійними договорам. Лише таким чином автотранспортні підприємства зможуть забезпечити роботу маршрутів, на які укладені тимчасові договори. За цей час «АТП-1» отримає необхідну кількість автобусів, щоб збільшити кількість транспортних засобів на постійних та тимчасових договорах.

Загалом на маршрути, які поки не мають постійних перевізників, потрібно 75 автобусів. Мова йде про такі маршрути: №37 (АТП-1), №18 («Фіакр-Львів»), №40 («Міра і К»), №19, №36 (АТП-14630), №48, №50 («Успіх БМ»). Стосовно ще п’яти маршрутів (№12, №30, №35, №49, №54), то мерія зобов’язала управління транспорту розглянути можливість коригування їхньої схеми руху.

Також Олег Партика зазначив, що мобільні додатки з відображенням транспорту наразі працюють не коректно (деякі автобуси можуть не відображатися), бо після конкурсу на більшості маршрутів змінилися графіки, які поки тільки вносяться в систему. Тому управління транспорту веде статистику в напівручному режимі спільно з ЛКП «Львівавтодор», які надають послуги диспетчеризації.

Нагадаємо, конкурс перевізників у Львові завершився 26 жовтня. У ньому перемогли всі ті 5 автотранспортних компаній, які працювали раніше, – АТП-1, ТзОВ «Міра і К», ТзОВ «Фіакр Львів», ТзОВ «Успіх БМ», АТП 14 630. Двох перевізників, ТзОВ «СВ-Лайф» (м. Рівне), яке минулого року через суд заблокувало проведення конкурсу у Львові, та ПП «Автоекспрес-Дніпро» (м. Дніпро), яке займається перевезеннями на території Росії, не допустили до конкурсу.

Загалом на конкурсі визначили перевізників для більше, ніж 40 міських автобусних маршрутів. До цього протягом року вони працювали за тимчасово підписаними угодами з міською радою.

Як повідомляв Львівський портал, у мерії також запевняли, що після конкурсу у Львові покращиться якість перевезень у громадському транспорті. Втім вона практично не змінилась, тому депутати вимагали від міського голови забезпечити безперебійну роботу маршруток. Також вони виступили проти підвищення тарифу на проїзд до 9 гривень із 1 грудня. Нещодавно заявили, що економічно обґрунтований тариф на проїзд становить 9 гривень 20 копійок. Якщо мерія до 1 грудня його не затвердить, то вони або скоротять кількість автобусів на маршрутах, або транспорт курсуватиме лише до 21:00 год.

Своєю чергою управління транспорту міськради Львова запропонувало встановити тариф на рівні 8 гривень і опублікувало до обговорення відповідний проект рішення виконавчого комітету. Проте згодом міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що мова про подорожчання проїзду у маршрутках зараз не йде та дав вказівку провести розслідування і з’ясувати, чому управління транспорту висунуло таку пропозицію.

З ініціативи мешканців 26 листопада у Львівській міськраді також проводитимуть громадське слухання щодо недопущення підняття ціни на проїзд у міських маршрутках без суттєвого покращення якості обслуговування.