Львів’яни створили петиції проти подорожчання проїзду у маршрутках

Мешканці створили відразу дві електронні петиції до Львівської міської ради з вимогою не допустити подорожчання проїзду у маршрутках без суттєвої зміни якості перевезень. Відповідні петиції розміщені у Єдиній системі місцевих петицій, передає Львівський портал.

Від початку листопада до міськради Львова створили відразу дві електронні петиції, у яких львів’яни просять не погоджувати підняття тарифів на проїзд у маршрутках. Першу із них зареєстрував 3 листопада Андрій Маринюк. У петиції автор пропонує не збільшувати вартість проїзду доки у місті не запрацює електронний квиток.

«Пропоную накласти заборону на підняття тарифу у Львові до впровадження системи е-квитка. І лише після його впровадження здійснити аналіз перевезень та переглянути тарифи», – йдеться у петиції.

Станом на сьогодні, 18 листопада, під петицією підписались 284 людини. Для того, щоб міська рада розглянула її, потрібно зібрати 500 підписів. Збір підписів триматиме ще протягом 45 днів.

Іншу електронну петицію зареєстрували 14 листопада. Її автором є депутат Львівської міськради Ігор Телішевський. Він наголошує, що із теперішньою якістю перевезень підняття тарифу є безпідставним.

«Враховуючи суспільний інтерес та важливість питання, і задля уникнення напруги у суспільстві та невдоволення громади міста, ініціюю петицію щодо недоцільності підняття вартості за проїзд пасажирів у міському громадському транспорті без обґрунтування тарифу перевезень, покращення якості та графіку обслуговування маршрутів, а також введення електронного квитка», – вказано у петиції.

Станом на зараз під петицією підписались 197 людей із 500 необхідних. До кінця збору підписів залишилось 56 днів.

Зазначимо, перевізники Львова нещодавно заявили, що економічно обґрунтований тариф на проїзд становить 9 гривень 20 копійок. Якщо мерія до 1 грудня його не затвердить, то вони або скоротять кількість автобусів на маршрутах, або транспорт курсуватиме лише до 21:00 год.

Своєю чергою управління транспорту міськради Львова запропонувало встановити тариф на рівні 8 гривень і опублікувало до обговорення відповідний проект рішення виконавчого комітету. Проте згодом міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що мова про подорожчання проїзду у маршрутках зараз не йде та дав вказівку провести розслідування і з’ясувати, чому управління транспорту висунуло таку пропозицію.

З ініціативи мешканців 26 листопада у Львівській міськраді також проводитимуть громадське слухання щодо недопущення підняття ціни на проїзд у міських маршрутках без суттєвого покращення якості обслуговування.

Нагадаємо, що 26 жовтня у Львові завершився конкурс перевізників. На міських автобусних маршрутах працюють ті ж фірми, які були дотепер, – ТзОВ «Міра і К», «АТП № 1», ТзОВ «Фіакр Львів», ТзОВ «Успіх БМ», АТП 14 630. Відтак у мерії запевняли, що після конкурсу у Львові покращиться якість перевезень у громадському транспорті. Зокрема, нові договори, які підписуватимуть із перевізниками, передбачають штрафи за невиконання рейсів, за неприбраний і брудний автобус, за порушення правил дорожнього руху. Втім дотепер якість перевезень практично не змінилась, і депутати вимагали від міського голови Львова забезпечити безперебійну роботу маршруток.

Нещодавно Андрій Садовий заявляв, що після конкурсу перевізників львів’янам варто чекати подорожчання проїзду у маршрутках, проте воно буде несуттєвим.

Як повідомляв Львівський портал, Асоціація перевізників Львівщини заговорила про тариф у 7 грн ще на початку квітня цього року. Востаннє ціни на проїзд у маршрутках зросли 14 грудня 2017 року. Тоді тариф у маршрутках зріс до 5 гривень. Також наприкінці січня цього року приватні перевізники перестали безкоштовно возити пенсіонерів.