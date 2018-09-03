«Післявідпустковий синдром». Як повернутися до роботи після відпочинку

Момент переходу до звичайного робочого ритму після тривалого відпочинку може бути досить стресовим. Як подолати «післявідпустковий синдром» на своїй сторінці у Facebook пояснила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, посилаючись на матеріал психолога-психотерапевта Дениса Лавриненка для УП.

«Вам знайомий «післявідпустковий синдром»? Коли відпустка чи канікули вже завершилися, в повітрі відчувається осінь, а разом із нею передчуття напруженої та інтенсивної роботи, не всі сприймають це як — «нарешті, вже набрид цей відпочинок!». Багатьом хотілося б продовжити безтурботне життя. Тож момент переходу до звичайного робочого ритму може бути досить стресовим.

Хтось стає дратівливим, у когось пригнічується настрій. Навіть може підвищитися температура, загостритися хронічні хвороби, з’явитися сонливість. Психолог-психотерапевт Денис Лавриненко стверджує, що найчастіше це лише тимчасовий збій, що є нашою «спробою» несвідомо продовжити собі відпочинок.

Згідно з дослідженнями більш як 75% всіх заяв про звільнення пишеться саме після відпустки, при цьому понад 35% працівників звільняються в перший тиждень після повернення з відпочинку.

Як же все-таки побороти це відчуття та повернутися до роботи чи навчання після відпусток:

–Харчуйтеся правильно.За дослідженнями, на відпочинку ми зазвичай дозволяємо собі більше шкідливих продуктів, отже, система травлення потребує відновлення.

-Добре поспіть.Заплануйте час так, щоби перед роботою або навчанням поспати не менше 7-8 годин. Прокидайтеся трохи раніше, щоб без поспіху налаштуватися на робочий чи навчальний день та неспішно зібратися.

-Знаходьте час на дистанціювання від джерел стресу

Час від часу побудьте наодинці з собою або спілкуйтеся лише з приємними вам людьми

-Плануйте бездіяльність. Не переймайтеся, якщо з робочими планами поки не вдається. Почніть з планування відпочинку, а вже потім перейдіть до роботи.

-Якщо під час роботи ви переважно сидите — надолужуйте активність в інший час. Почніть з легкої розминки вранці, відмовтеся від використання ліфта та авто, більше ходіть пішки різними маршрутами.

-За можливості не беріться одразу за складні справи чи завдання. Починайте з легких справ, адже рівень працездатності зростає по мірі збільшення навантаження.

-Намагайтеся робити перерви кожні 2-3 години хоча б по 10-15 хвилин в процесі робочого чи навчального дня. У цей час можна трохи розім’ятися.

-Потіште себе після роботи чи навчання. Це може бути будь-що, що приносить вам задоволення — приємна прогулянка чи покупка, відвідуванням театру чи похід в кіно.

Очікування приємного вечора допоможе провести день в гармонійному настрої.

Передусім потрібно входити у роботу і навчання поступово, уникаючи різкої зміни темпу і наповненості життя.