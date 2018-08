Доньки Порошенка вступили до лондонських університетів

Дочки президента України Олександра та Євгенія Порошенко навчатимуться у Великій Британії, а після отримання освіти мають намір повернутися до України. Про це перша леді Марина Порошенко повідомила агентству “Інтерфакс-Україна”.

«Дочки вступили до University of the Arts in London та University College London на спеціальності “Анімація” та “Економіка”. У цьому рішенні ми підтримали їх, щоб надати можливість дівчаткам самостійно отримати професію на загальних умовах – без привілеїв, що вони діти президента України», – йдеться в коментарі М.Порошенко на запит агентства щодо навчання дочок глави держави.

За словами першої леді, Олександра та Євгенія Порошенко успішно склали всі іспити та отримали високі результати.

“Ми як батьки ними пишаємося. Хочу наголосити, що після отримання освіти вони планують повернутися до України і працювати на благо українського народу”, – зазначають у прес-службі.

Додамо, старший син Порошенка Олексій теж навчався у Великій Британії.

Фото: vogue.ua, NikLife