На Україну насувається хуртовина

18 березня в більшості областей Західної України очікується сильний сніг (в Карпатах дуже сильні снігопади), хуртовини, снігові замети, пориви вітру 15-20м/с. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У південній частині України місцями сильний сніг з дощем, налипання мокрого снігу.

На дорогах України ожеледь, окрім південної частини.

19 березня хуртовини очікуються у центральних областях України, Одеській та Миколаївській областях сильний сніг, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь. Також очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Покращення погодних умов прогнозується наприкінці робочого тижня. До цього часу температура повітря коливатиметься дід 6 до 12 градусів морозу.