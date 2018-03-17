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На Україну насувається хуртовина

Омелян Шевчук

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18 березня в більшості областей Західної України очікується сильний сніг (в Карпатах дуже сильні снігопади), хуртовини, снігові замети, пориви вітру 15-20м/с. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

 

У південній частині України місцями сильний сніг з дощем, налипання мокрого снігу.

На дорогах України ожеледь, окрім південної частини.

19 березня хуртовини очікуються у центральних областях України, Одеській та Миколаївській областях сильний сніг, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь. Також очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Покращення погодних умов прогнозується наприкінці робочого тижня. До цього часу температура повітря коливатиметься дід 6 до 12 градусів морозу.

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