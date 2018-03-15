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Цієї неділі у Львові відкриють виборчу дільницю для голосування на президентських виборах Росії

Катерина Родак

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В Україні відкриються чотири дільниці для голосування на час проведення виборів президента Росії 18 березня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на посольство РФ в Україні.

 

Голосування відбуватиметься 18 березня 2018 року зі 8:00 до 20:00 год. за місцевим часом на виборчих дільницях в посольстві і генеральних консульствах Росії в Україні. Дільниці будуть відкриті на території посольства РФ у Києві, в приміщеннях генеральних консульств у Львові, Одесі та Харкові.

«Внесення громадян Російської Федерації, що володіють активним виборчим правом, до списку виборців відбуватиметься під час явки в приміщення дільничної виборчої комісії на підставі паспорта або документа, що його замінює. Особи, які бажають взяти участь у виборах, вносяться дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі усного звернення в день голосування», – зазначили в посольстві.

У Генконсульстві Росії у Львові Львівському порталу відмовили у наданні інформації, що стосується недільних виборів.

«Інформацію стосовно виборів 18 березня ви можете отримати у Центральній виборчі комісії РФ. Генконсульство ніяких коментарів з приводу виборів не даватиме», – зазначив співробітник консульства.

Раніше посольство РФ в Україні направило ноту українському МЗС про намір відкрити виборчі дільниці в Києві, Одесі, Харкові та Львові на виборах президента Росії 18 березня, і попросило забезпечити заходи безпеки. Як повідомляли у посольстві, ця нота носить інформаційний характер.

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