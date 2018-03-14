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У центрі Львова дорожники ремонтують гранітну плитку

Юлія Шпак

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На проспекті Свободи, на алеї від Оперного театру і до площі перед пам’ятником Тарасові Шевченкові, проводять поточний ремонт. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«На пр. Свободи, на алеї від Оперного театру і до площі перед пам’ятником Тарасові Шевченкові, проводимо поточний ремонт гранітної плитки. А саме ремонт плитки, яка повідставала після зими. Тому роботи проводяться не на усій алеї, а на локальних ділянках.

Роботи виконує ШРП Галицького району. Плитку, яка відстала, знімають, роблять основу і встановлюють на місце. Роботи триватимуть тиждень часу за умови сприятливих погодних умов», – розповів Ігор Савка, начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації.

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