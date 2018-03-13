Цього тижня на Львівщині стартує книжкова толока

Упродовж 16-18 березня у Палаці Культури м. Миколаєва відбуватиметься ХІІ Книжкова толока. Цього року захід присвячений 150-річчю Просвіти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«До Миколаєва приїдуть письменники з усіх регіонів і упродовж трьох днів відбуватиметься низка заходів. У п’ятницю – зустрічі письменників у школах, конференція, присвячена 150-річчю Просвіти. У суботу-неділю триватимуть автограф-сесії, майстер-класи. Буде також гарна фотозона із висловами відомих письменників. Також цьогоріч ми збираємо макулатуру і кожен за 5 кг макулатури отримає подарунки», – зазначила організатор заходу Любов Хомчак.

Як розповіли організатори заходу, родзинкою заходу стане польова кухня.

«Упродовж двох днів на дворі буде польова кухня, варитимуть і куліш, і борщ, присутні ділитимуться родинним теплом», – додала Любов Хомчак.

Як зазначила письменниця Наталія Матолінець, насиченою та цікавою буде програма книжкової толоки для молоді.

«Програма для підлітків міститиме багато презентацій, майстер-класи зокрема щодо написання статей для Вікіпедії, а особливим апофізіозом стане вечір Зірки в «Зірці». Це багатогодинний нон-стоп марафон, коли свою творчість презентуватимуть поети і прозаїки, багато з них львів’яни – Володимир Биньо, Богдан Кухта, Уляна Дудок, Богдана Синякевич», – розповіла Наталія Матолінець.

Задля популяризації кращих здобутків вітчизняного книговидання департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА сприяє проведенню «Книжкової толоки» на сході України.

«Цьогоріч ми скеруємо літературний десант у Маріуполь і там проведемо першу «Книжкову толоку». Крім того відбудеться вдруге такий фестиваль у Черкасах. Ці заходи заплановані на квітень і усі охочі можуть долучитись до літературного десанту», – розповів начальник відділу інформації та поліграфії департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Володимир Трач.

Зазначимо, вхід для усіх охочих безкоштовний.