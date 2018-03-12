Кількість звернень на Гарячу лінію Львова зменшилась на 20%

У Львові зменшується кількість звернень на «Гарячу лінію». Зі слів директора департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентини Бартошик, впродовж 28 лютого – 7 березня на 20% знизилась кількість звернень мешканців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Серед ТОП-звернень залишається питання електропостачання, порушення графіків руху транспорту, подачі холодної води, опалення і прибирання снігу, а також питання ліфтів. Є зменшення кількості звернень щодо неналежної поведінки водіїв у транспорті, та скарг на зовнішнє освітлення.

Зі слів Валентини Бартошик, із загальної кількості звернень, 13% – це звернення з будинків, які обслуговують ОСББ. Загалом впродовж лютого 2018 року в кол-центр надійшло 6773 звернень.

Зазначимо, що дізнатись про поточний стан планових чи аварійних робіт в місті можна на сторінці 1580.lviv.ua. Сама ж «Гаряча лінія міста» 15-80 працює цілодобово, і на неї можна телефонувати з мобільного (безкоштовно для абонентів операторів «Vodafone», «Лайфселл», «Київстар»).