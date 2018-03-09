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Всесвітньо відомий знавець йоги та медитації розкаже у Львові, як справитися зі стресом і самотністю

Соломія Головіна

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У Львові 19 та 20 березня відбудуться лекції ведичного вченого і всесвітньо визнаного авторитета в області йоги та медитації – Балакхілья даса Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

У рамках світового туру він розповість про те, що таке справжня медитація і як вона допомагає справитись зі стресом, депресіями, самотністю та небажанням жити.

«45 років Балакхілья дас живе згідно ведичного вчення, більше 20 з них подорожує світом, допомагаючи людям застосувати це знання в повсякденному житті та знайти відповіді на одвічні запитання – хто ми та яке наше призначення», – наголошують організатори захрду.

Так, 19 березня о 18.30 відбудеться лекція «Небажання жити. Як знайти вихід», а 20 березня о 18.30 – лекція «Медитація». Участь є безкоштовною, зареєструватися можна тут.

 

 

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