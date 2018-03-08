Торік облрада продала 19 комунальних приміщень

Минулого року приватизували 19 об’єктів обласної комунальної власності. Про це під час засідання круглого столу повідомив начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Микола Бандра, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, у 2017 році прийняли рішення про приватизацію конкурентним способом 18 об’єктів, способом викупу – 9. Однак з них приватизувати вдалося лише 19 приміщень.

«Фактично реалізовано, тобто забезпечено приватизацію 19 об’єктів. З них конкурентним способом – 11, шляхом викупу – 8. Решта – опрацьовується, оскільки деякі з них потребують вирішення земельних питань чи перебувають у судовому розгляді. По окремих об’єктах оголошувалася низка аукціонів, але свого покупця вони не знайшли. Чому? Порівняно з Львівською міськрадою, в нас недостатньо привабливі приміщення. В принципі, за останні роки не було об’єктів для комерційного використання, які б мали вихід на фасадну магістральну вулицю, а це дуже важливо для бізнесу», – додав Микола Бандра.

Окрім цього, посадовець також поінформував про ситуацію із орендою обласних комунальних приміщень.

«Зараз на обліку управління майном перебуває 475 договорів оренди. Загальна орендована площа – 87 тис. м кв», – відзвітував він.

Однак, як наголосив Микола Бандра, більша частина цих площ орендується бюджетними організаціями, які мають мінімальний розмір орендної плати.

«Це ніби велика цифра, але дуже велику частку замають бюджетні орагнізації, які мають 113 договорів оренди і займають 58 тис. 385 м кв. А комерційні, які в основному забезпечують надходження до бюджету – 286 договорів оренди, їх питома вага – 26%», – пояснив начальник управління майном спільної власності ЛОР.

Як повідомляв Львівський портал, торік обласна рада продала універмаг «На Ринку» за 63 млн. 212 тис. грн.