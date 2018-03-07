Торік у Львові зафіксували 62 хворих на гепатит В та С

У Львові торік зареєстровано 42 випадки захворювання на вірусний гепатит В та 20 випадків на вірусний гепатит С. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як інформує Львівський міський відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», щорічно в Україні фіксується близько 500 нових випадків захворювання гепатитом В, і близько 150 випадків гепатиту С. За даними Європейського центру хвороб і контролю (ЕДС), кожен десятий пацієнт, що страждає від гепатиту С, заразився при проведенні татуювання, пірсингу або іншої подібної косметичної процедури.

«За статистикою, близько 55% випадків захворюваності на вірусні гепатити В і С спричиняють цироз печінки, понад 70% – первинний рак печінки. Будь-якому захворюванню легше запобігти, ніж лікувати. Тому питання профілактики є надзвичайно важливим», – кажуть у Львівському міському відділі ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Фахівці наголошують, що татуювання – не тільки ритуал, який супроводжується болем, але і процедура з порушенням цілості шкірних покривів. Найбільш небезпечним є виконання татуювання за допомогою багаторазових машинок. Бо якщо прилад неякісно продезінфікувати і неякісно простерилізувати, то у разі нанесення тату людині, яка хвора на гепатит, інфікована кров потрапляє на голку, і відповідно, може залишитися на машинці. Зазвичай рідко вдається встановити дійсне джерело зараження гепатитом С, оскільки інкубаційний період досить тривалий. Можна заразитися і залишитися носієм вірусу. При цьому вірус дуже повільно розмножується, не проявляючи жодних симптомів. Однак це не виключає прогресування хвороби в прихованій формі, так як імунітет не виробляється і при повторному зараженні ризики абсолютно такі ж, навіть якщо було проведено успішне лікування в минулому. Тільки у випадку пошкодження шкіри може відбутися передача вірусу від носія до здорової людини. Крім того, існує декілька типів вірусу С, якими можливе свіже зараження.

Статтею 10 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачено дотримання підприємствами, установами, організаціями санітарно – гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм при здійсненні будь-яких видів діяльності. Державними санітарними нормами і правилами 2.2.2.022-99 виконання татуажу, пірсінгу в косметологічних кабінетах та перукарнях повинно здійснюватися стерильним інструментарієм, дозволеними до застосування, та сертифікованими фарбами. Інструменти після кожного використання підлягають обов’язковому знезараженню дезінфектантами і наступній стерилізації (п. 7.7 ) або утилізації.

При проведенні процедури татуювання, необхідно дотримуватися санітарно-протиепідемічного режиму та правил особистої гігієни (п. 7. ):

– в повітрі приміщень загальне мікробне забруднення не повинно перевищувати дозволені нормативи (50 колоній /м3 гемолітичної кокової флори,4000колоній /м3 бактерій);

– в змивах з робочих поверхонь обладнання одягу та рук персоналу бактерій групи кишкової палички не повинно бути;

– забруднення поверхонь меблів, одягу персоналу, інструментів, різних видів білизни багаторазового використання різноманітними видами пилових кліщів не повинні перевищувати кількості 20 екз. на 1 м3;

– на робочому інструменті та інвентарі не повинні виявлятися патогенні мікроорганізми;

– всі працівники косметологічних кабінетів, салонів, перукарень повинні оволодіти мінімумом санітарних знань (п. 9.2 ).

«На жаль, на сьогодні ні один з косметологічних салонів міста Львова не може підтвердити виконання протиепідемічного режиму, оскільки внутрішній лабораторний контроль за станом безпечності проведення процедур не проводиться», – зазначають у Львівському міському відділі ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Лабораторний контроль за станом проведення безпечності процедури татуювання, пірсінгу проводить Львівський міський відділ ДУ « Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» за адресою м. Львів, вул. Б. Лепкого, 8,тел. 261-64-28 , E-mail: labcentr@i.ua 255-55-24 ,255-09-73 з 9.00 до 17.00 год.