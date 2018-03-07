П’ятірка вагомих причин відмовитись від надмірного вживання цукру

Простий цукор може стати причиною різних захворювань. Відтак, МОЗ розповідає, чим небезпечна надмірна кількість цукру в раціоні та які переваги для здоров’я ви отримаєте, обмеживши його споживання.

ДОБРЕ САМОПОЧУТТЯ ТА СТРУНКІСТЬ

Тут працює доволі проста математика: більше цукру в раціоні – більше спожитих калорій. В результаті, зростає ризик збільшення ваги тіла, що іноді може призвести і до ожиріння, погріршення самопочуття, проблем зі здоров’ям.

За статистикою, більш ніж половина дорослих українців мають надмірну вагу або страждають від ожиріння. Це, своєю чергою, призводить до серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та ускладнень, пов’язаних із цими захворюваннями.

Водночас, коли ви їсте підсолоджену їжу, то найчастіше споживаєте менше овочів, фруктів та інших продуктів, які у порівнянні із солодощами містять більше корисних поживних речовин.

ПРОФІЛАКТИКА ДІАБЕТУ ДРУГОГО ТИПУ

Протягом останніх десяти років кількість пацієнтів з діагнозом “діабет” збільшилась майже на 50%. Фахівці стверджують, що саме обмеження цукру в раціоні є вагомим кроком для профілактики діабету другого типу.

При діабеті ІІ типу організм не може ефективно використовувати інсулін – гормон, який регулює рівень цукру (глюкози) у крові.

Для профілактики діабету зверніть увагу не лише на харчування, а й на фізичну активність, адже ключовими факторами ризику розвитку діабету ІІ типу є як нездорове харчування, надмірна вага, так і брак фізичної активності.

ЗДОРОВЕ СЕРЦЕ

Надмірна вага та ожиріння, збільшення глюкози (цукру) в крові призводять також до підвищення ризику серцево-судинних захворювань. Смертність від серцево-судинних захворювань в світі становить 31%, в Україні – 67%.

Піклуйтесь про здоров’я свого серця – старайтесь максимально обмежити кількість цукру в раціоні.

ПРОФІЛАКТИКА ОСТЕОАРТРОЗУ

Внаслідок надмірної ваги виникає загроза порушення опорно-рухового апарату. Тому, щоб знизити ризик подібних наслідків, слід скоротити споживання цукру.

МЕНШЕ ЦУКРУ – ЗДОРОВІШІ ЗУБИ

Карієс – найбільш поширене неінфекційне захворювання, а цукор є однією з основних причин виникнення карієсу. Він розвивається, коли бактерії в роті перетворюють цукор на кислоту, яка своєю чергою демінералізує тверді тканини зубів (емаль та дентин). Це стосується навіть соків. Проте необхідно зазначити, що жуючи цілі свіжі фрукти, ви стимулює виділення слини, яка захищає від демінералізації.

Контролюйте кількість цукру в раціоні – знижуйте ризик виникнення карієсу.

НОРМИ СПОЖИВАННЯ ЦУКРУ В ДЕНЬ

ВООЗ рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій. Скільки це? Для людей, які щодня витрачають у середньому 2000 ккал (а це більшість дорослих, які ведуть малоактивний спосіб життя) – до 50 г на добу (10 чайних ложок). Водночас, разом з експертами ВООЗ рекомендуємо зменшити споживання цукру ще вдвічі – до 25 г (така кількість вільного цукру знаходиться у склянці фруктового соку) або до п’яти чайних ложок на день.

Що таке вільний цукор? Це цукор, який додається у харчові продукти та напої виробниками, закладами громадського харчування або ж споживачами, а також є присутнім від природи у меді, сиропах, фруктових соках та їх концентратах. Тобто вільний цукор – це той цукор, який ви додали собі в чай або його додав до соусу кухар в кафе, або ж він є складовою частиною рецептури продукту (наприклад, кетчупу).