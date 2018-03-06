У неділю в центрі Львова буде ситуативне перекриття руху транспорту

У Хрестопоклінну неділю, 11 березня, у Львові відбудеться традиційна загальноміська Хресна дорога. Львів’ян та гостей міста запрошують долучатись до спільної молитви. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Розпочнеться молитовний захід о 15.00 год. у храмі св. Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22). Відтак, Хресний хід вирушить вулицями Львова до Архикатедрального собору св. Юра.

У зв’язку з очікуваною великою кількістю учасників ходи, мешканців та гостей міста просять на цей час обмежити заїзд приватним автотранспортом в центр міста. Також за маршрутом ходи можливе ситуативне призупинення руху транспорту. Усіх просять з розумінням поставитись до ситуації.