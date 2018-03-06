Найкращим спортсменом Львівщини у лютому став каратист Станіслав Горуна

Найкращим спортсменом Львівської області за підсумками лютого став каратист Станіслав Горуна. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Традиційне щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації та членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило найкращим спортсменом Львівщини за підсумками лютого 2018 року майстра спорту України міжнародного класу, одного з кращих каратистів світового рівня, львів’янина Станіслава Горуну.

Цим почесним званням представник армійського спорту Львівщини та обласної школи вищої спортивної майстерності Станіслав Горуна вшанований за перемогу на дебютному етапі міжнародного рейтингового турніру з карате «Karate 1 – Series A» у м. Гвадалахара, Іспанія (9-11.02) та третє місце у представницьких змаганнях Premier Leagua Karate (м. Дубаї, ОАЕ, 17.02) у ваговій категорії 76 кг.

Фото: ЛОДА