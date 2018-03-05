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Львів’ян кличуть в Органний зал на благодійний концерт-молитва за українських політичних в’язнів

Юлія Шпак

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У Львівському органному залі 7 та 10 березня лунатимуть «молитви» за українських політичних в’язнів.  Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Ми почуємо три найкрасивіші перекладені на музику молитви: Salve Regina Джованні Перґолезі, Laudate dominum Вольфґанґа Амадея Моцарта та “Аве Марія” Франца Шуберта. Їх виконає чарівна сопрано, заслужена артистка України Ірина Маковецька під акомпанемент органістки Світлани Позднишевої», – розповідають організатори.

Ірина Маковецька – сопрано, Світлана Позднишева – орган.

Тривалість: понад годину.

Замість квитків пропонують зробити благодійний внесок та підтримати ініціативу:

БО БФ «Родичі політв’язнів Кремля»

Код за ЄДРПОУ 41757119

МФО 322669

ТВБВ № 10026/045 філії – Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»

ГРИВНЯ

Рахунок № 26006300032429/980

ДОЛАР

Рахунок № 26006300032429/840

ЄВРО

Рахунок № 26006300032429/978

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