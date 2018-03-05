Львів’ян кличуть в Органний зал на благодійний концерт-молитва за українських політичних в’язнів

У Львівському органному залі 7 та 10 березня лунатимуть «молитви» за українських політичних в’язнів. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Ми почуємо три найкрасивіші перекладені на музику молитви: Salve Regina Джованні Перґолезі, Laudate dominum Вольфґанґа Амадея Моцарта та “Аве Марія” Франца Шуберта. Їх виконає чарівна сопрано, заслужена артистка України Ірина Маковецька під акомпанемент органістки Світлани Позднишевої», – розповідають організатори.

Ірина Маковецька – сопрано, Світлана Позднишева – орган.

Тривалість: понад годину.

Замість квитків пропонують зробити благодійний внесок та підтримати ініціативу:

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