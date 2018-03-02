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У одному з райцентрів Львівщини військовим заборонили продавати алкоголь

Дарина Смеречанська

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Виконавчий комітет Кам’янка-Бузької міської ради прийняв рішення про заборону продажу алкогольних напоїв військовослужбовцям.

 

Таке рішення прийняли «з метою попередження випадків травматизму та загибелі військовослужбовців і цивільного населення в результаті зловживання алкогольними напоями, недопущення падіння авторитету українських військовослужбовців, а також задля профілактики можливих правопорушень та підтримання належного стану здоров’я військових».

Згідно із ним на території Кам’янка-Бузької об’єднаної територіальної громади заборонено продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв особам, які мають ознаки належності до будь-якого військового формування (наявність військової форми, озброєння).

Окрім цього, рекомендовано командирам військових частин, військовослужбовці яких дислокуються на території Кам’янка-Бузької ОТГ посилити контроль щодо недопущення розпивання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв військовослужбовцями, військовозобов’язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об’єктів або виконання ними обов’язків військової служби в нетверезому стані.

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