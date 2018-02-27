ОСТАННІ НОВИНИ

Суд взяв хабарника-начальника кінологічної служби під варту з можливою заставою у 105 тисяч

Олександр Косик

|

Галицький районний суд Львова за клопотанням військової прокуратури Львівського гарнізону обрав начальнику кінологічної служби штабу Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління ДПС України міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу, суд визначив заставу в розмірі 105 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.

Нагадаємо, що 21 лютого 2018 року військовою прокуратурою Львівського гарнізону спільно із слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції України у Львівській області, військової контррозвідки Служби безпеки України та Управління внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України, в рамках контролю за вчиненням злочину, задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди вказаним військовослужбовцем.

Хабар у розмірі 8100 грн давався за сприяння військовослужбовцю військової служби за контрактом ДПС України у проходженні служби у Львівському прикордонному загоні.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія врятуватися. Дорослі щеплення: де, як і за скільки?
Вероніка РОЙ
Місія врятуватися. Дорослі щеплення: де, як і за скільки?

Більшість людей вважають, що щеплення робляться лише в дитячому віці, а імунітет, набутий в результаті вакцинації, збері...

Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...