Суд взяв хабарника-начальника кінологічної служби під варту з можливою заставою у 105 тисяч

Галицький районний суд Львова за клопотанням військової прокуратури Львівського гарнізону обрав начальнику кінологічної служби штабу Львівського прикордонного загону Західного регіонального управління ДПС України міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу, суд визначив заставу в розмірі 105 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України.

Нагадаємо, що 21 лютого 2018 року військовою прокуратурою Львівського гарнізону спільно із слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції України у Львівській області, військової контррозвідки Служби безпеки України та Управління внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України, в рамках контролю за вчиненням злочину, задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди вказаним військовослужбовцем.

Хабар у розмірі 8100 грн давався за сприяння військовослужбовцю військової служби за контрактом ДПС України у проходженні служби у Львівському прикордонному загоні.