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На Радехівщині торік відремонтували 75 км доріг

Дарина Смеречанська

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Упродовж 2017 року у Радехівському районі на Львівщині відремонтували 75, 7 км дорожнього покриття.  Про це повідомив сьогодні, 27 лютого,  під час звіту голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калита, передає прес-служба Львівської ОДА.

 

За рахунок коштів обласного бюджету здійснили ремонт доріг загального користування Радехів-Нивиці, Торки-Ордів, Павлів-Вузлове.

Також провели роботи  по завершенню ремонту дороги державного значення Львів-Луцьк у м. Радехів.

За рахунок коштів державного бюджету  зробили ремонт автомобільної дороги Броди-Сморжів.

Як повідомив Тарас Калита, цьогоріч у планах здійснити ремонт доріг, що потребують першочергового ремонту, зокрема Радехів-Нивиці, Сокаль-Стоянів, Стремільче – Сморжів, Буськ-Перемишляни тощо.

Також надали пропозиції на ремонт у 2018 році дороги загального користування Синьків-Стремільче на суму 5 млн грн за рахунок коштів обласного бюджету.

 

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