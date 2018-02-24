Міністерство охорони здоров’я оприлюднило 9 народних засобів, які не допоможуть вилікувати грип. До яких наслідків може призвести самолікування цибулею, картопляним паром, гірчичниками та іншими популярними засобами – розказують лікарі, передає прес-служба МОЗ.

ЧАСНИКОТЕРАПІЯ

Інколи можна почути, що дорослим рекомендують повісити на шию марлевий мішок з дрібнонарізаним часником, для дітей приготувати маленькі мішечки, а для найменших – покласти блюдце з нарізаними зубчиками часнику біля ліжка. Насправді ж не існує доказів того, що часник має противірусні властивості, допомагає вилікуватись від грипу та запобігти захворюванню. Проте зашкодити вашому здоров’ю він здатен.

«Не доведено, що порізаний часник в приміщенні зменшує ризик розвитку вірусної інфекції. В часнику, до того ж, є численні побічні ефекти, наприклад – можливість розвитку підвищеної кровоточивості, розлади шлунково–кишкового тракту тощо. А запах часнику “відлякує” багатьох людей, тому дитині буде важко перебувати у суспільстві, і вона може отримати психологічну травму від нерозуміння з боку однолітків. Можливо, відверто відлякуючий запах часнику – це його єдиний метод профілактичної дії, бо до дитини інфіковані люди просто не підійдуть», – говорить сімейний лікар Ігор Заставний

Ігор Заставний зауважує, що на відміну від ефекту часнику, численні дослідження показали достовірний позитивний результат після проведеної вакцинації від грипу та регулярного миття рук. Також лікар радить уникати контакту із людьми, хворими на застуду, і дотримуватись правил особистої гігієни.

КРАПЛІ ІЗ СОКУ З ЦИБУЛІ

Подібно до часнику цибуля не захистить вас від грипу, а лікувати грип цибулею тим паче не треба. Один із найбільш популярних і найнебезпечніших методів – закапувати сік цибулі у ніс. Така процедура може спричинити сильне подразнення чи опік слизової оболонки носа. Сік цибулі ніяк не впливає на вірус грипу, тому полегшити перебіг хвороби така процедура не допоможе.

«Вважаю закапування соку цибулі в ніс методом екзекуції. Інших причин робити подібне не знаю», – говорить сімейний лікар Оксана Луцька

ВІТАМІН С

Не існує жодних доказів того, що цей вітамін (як і будь–які інші) можуть допомогти вилікувати грип. Тому перестаньте жувати цілими днями лимон – так ви будете здоровішими, зокрема – вбережете зубну емаль від руйнівної дії лимонної кислоти.

«Проведені дослідження у великих групах пацієнтів (більше 11000 людей) не довели ефективності вживання додаткової кількості (понад вживання з їжею) вітаміну С з лікувальною чи профілактичною метою. Водночас вживання надлишкової кількості вітаміну С може спровокувати каменеутворення в нирках, особливо на фоні зневоднення, пов’язаного з гарячкою», – говорить сімейний лікар Олександр Марців

Олександр Марців наголошує, що споживання великої кількості цитрусових небезпечне розвитком алергічних реакцій. Безперечно, цитрусові корисні, коли ми їх споживаємо в помірній кількості і більш–менш регулярно, але вживати велику кількість цитрусових, ще й на фоні гарячки (тобто зневоднення) – шкідливо, – впевнений лікар.

ПАРИТИ НОГИ

Все дуже просто: наливаєте у таз гарячу воду, додаєте туди сіль і опускаєте ноги, огортаючись пледом чи великим рушником. Питання – чи допоможе це, якщо ви хворієте грипом?

2Використання методу «парення ніг» не має жодної доказової ефективності для лікування застуди чи інших вірусних та бактерійних захворювань. Взагалі застосування такої методики «лікування», особливо для дітей можна розцінювати більше як метод тортури, а не лікування. Такими діями ми можемо викликати опіки у дитини, страх у неї перед всіма, навіть доказаними, методами лікування, спровокувати небажання в майбутньому зізнаватись батькам про погане самопочуття через страх цієї “тортури” та доволі важку психологічну травму», – каже сімейний лікар Ігор Заставний.

За словами лікаря, найкраще і найбільш безпечне лікування для дітей при звичайній неускладненій застуді – це просто постільний режим, велика кількість пиття, зниження температури безпечними препаратами (наприклад, парацетамолом), часте провітрювання приміщення і вологе прибирання. Проте і такі методи не слід проводити без попередньої консультації із вашим сімейним лікарем чи педіатром.

ГАРЯЧИЙ ПАР КАРТОПЛІ

Дихати над щойно звареною картоплею не рекомендуємо навіть для самозаспокоєння – крім нульового ефекту ви ще й ризикуєте отримати опіки.

2Я не бачу сенсу у проведенні таких маніпуляцій та не раджу їх своїм пацієнтам. По–перше, жодного впливу на вірус грипу та протікання захворювання вони не мають. По–друге, це може нашкодити організму пацієнта. Дія гарячого пару може сприяти надмірному підвищенню температури тіла, опіку слизових дихальних шляхів та викликати бронхоспазм або навіть життєво небезпечний ларингоспазм у діток. Тому не раджу до застосування», – говорить сімейний лікар Оксана Луцька

СВИНЯЧА СІТКА І ЖИР ТВАРИН

Існує думка, що одним із перевірених часом народних методів у боротьбі з симптомами грипу (зокрема – з кашлем) вважається свиняча сітка – сполучна тканина із прошарками сала, яка за структурою нагадує сітку. Цю сітку, яка, крім усього, має вкрай неприємний запах, прикладають до грудей та спини, накривають марлею, а потім – поліетиленовою плівкою. Крім сітки «чудодійний» ефект мають жир ведмедя чи борсука, якими варто не лише змащувати тіло, але й додавати до чаю та молока.

«Використання таких методів може призвести до моральних страждань і навряд чи це прискорить її одужання. Єдина гіпотетична користь від цього – те, що людина, яка піддалась таким екзекуціям, навряд чи зможе нормально спілкуватись з іншими людьми, і тим самим мінімізує шанс на зараження інших», – говорить сімейний лікар Євгеній Гончар.

ГІРЧИЦЯ У ШКАРПЕТКИ

Гірчиця в шкарпетки при застуді та грипі найчастіше додається малюкам. На ніч в шкарпетки насипають гірчичний порошок, вірячи, що гірчиця активізує біологічно активні точки (зокрема ті, які відповідають за органи дихання), нагріє поверхню стопи, тож на ранок грип навіть якщо не настане повне одужання, то хоча би зменшаться прояви грипу. У деяких рецептах носити шкарпетки з гірчицею рекомендують кілька днів. Інший варіант – гірчичники.

«Передусім я застерігаю людей з ГРІ та грипом і підвищеною температурою тіла від проведення подібних процедур, бо можна собі нашкодити. Теплова дія гірчичників та гірчичного порошку може призвести до надмірного підвищення температури тіла. А це зазвичай потребує додаткового прийому ліків, причому не завжди просто вже й збити цю підвищену температуру. Крім того, не раз бачила пацієнтів зі слідами опіків на шкірі від таких процедур», – говорить сімейний лікар Оксана Луцька

Оксана Луцька додає, що гірчиця виділяє ефірні олії, які вони можуть подразнювати дихальні шляхи, викликати алергічні реакції чи бронхоспазм. Особливо небезпечними є такі процедури для дітей. За словами сімейного лікаря, вони не тільки не допоможуть вилікуватись від грипу, а й ускладнять перебіг захворювання. Тому лікар не може рекомендувати такі заходи лікування.

СПИРТ – НА СТОПИ, ГОРІЛКУ – ВСЕРЕДИНУ

Змастити стопи спитром, випити 50 грам горілки з перцем і – в ліжко, щоб пропотіти. Цей засіб лікування грипу не є новим. Проте від цього він не стає ані безпечним, ані безвідмовно дієвим.

«Малі дози алкоголю викликають розширення судин шкіри – людина стає рум’яною, червоніє, відчуває приплив тепла. Це відчуття є недовготривалим, адже в цей час людина активно втрачає тепло через шкіру. Водночас алкоголь викликає спазми протоків внутрішніх органів, тож органи не отримують достатньо крові і, відповідно, кисню, що небезпечно. Діє алкоголь і на слизову оболонку рота, глотки тощо, пошкоджує її і робить більш проникною для вірусів і бактерій. Крім того, алкоголь пригнічує імунну систему», – говорить сімейний лікар Олександр Марців

Сімейний лікар зауважує, що під час гарячки організм зневоднюється, і концентрація алкоголю в крові хворого га грип буде більшою, ніж при звичайних обставинах. Тож такі способи лікування приносять більше шкоди, ніж користі. Олександр Марців наголошує, що вживання алкоголю як лікувального засобу при грипі чи застуді навіть не обговорюються в авторитетних медичних виданнях.

ПОВ’ЯЗКИ З ОЦТОМ НА РУКИ І ЛОБА

Як збити високу температуру у дитини, яка хворіє грипом? – На різних форумах нерідко радять приготувати «протигрипозний оцет»: прикласти до зап’ясть і лоба марлеві пов’язки, змочені в розчині оцту. Іноді під таку пов’язку рекомендують також ставити кружельця сирої картоплі.

2На сьогодні відсутні будь–які переконливі свідчення того, що оцет може допомогти у лікуванні грипу чи зняти будь–які симптоми хвороби. Перш за все, вірус грипу вражає епітелій слизових оболонок носоглотки та верхніх дихальних шляхів, а не руки чи лоб, тому прикладання оцту ніяким чином не може вплинути на вірус. Те саме стосується і зняття симптомів – цьому немає жодних переконливих свідчень. Водночас, надмірне використання оцту може призвести до подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів парами, а в залежності від концентрації оцту пов’язка може стати причиною опіків. Щодо картоплі, то її краще добре приготувати і з’їсти: правильне харчування – важливий елемент швидкого одужання», –говорить лікар Євгеній Гончар.