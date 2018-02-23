Жартівнику, який «мінував» будинки у Золочеві, світить до шести років тюрми

Чоловіку, який напідпитку повідомив, що замінував ряд будинків у Золочеві, повідомили про підозру. За невдалий жарт чоловіку загрожує від 2 до 6 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За даними відомства, 18 лютого, близько 01 години ночі, 36-річний мешканець Золочівського району у стані алкогольного сп’яніння здійснив анонімний екстрений виклик на спецлінію Нацполіції «102» та повідомив правоохоронців про те, що замінував декілька будинків на одній із вулиць міста Золочева.

Вказані відомості виявилися неправдивими.

Працівниками поліції оперативно було встановлено особу зловмисника та повідомлено йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Довідково: санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.