На місці старого фонтану у Львові планують збудувати «холодну» АЗС у вигляді пам'ятника-лева

На перетині вулиць Героїв УПА-Кульпарківська-Копистинського у Львові «ОККО» планує спорудити автозаправку без персоналу у вигляді пам’ятника. Для того, щоб це уможливити, доведеться змінити дорожньо-транспортний рух у на цьому перехресті.

Так, у Львові розробляють детальний план території на розі вул. Героїв УПА – вул. Кульпарківської. Із 22 лютого до 19 березня триватиме громадське слухання щодо цього ДПТ.

Згідно проектної документації, детальним планом охоплено територію площею 0,83 га. На перетині вулиць Героїв УПА-Кульпарківська планують розмістити «холодну» АЗС, що займатиме орієнтовно 0,1443 га.

Ця заправка буде стилізована у формі пам’ятника-лева. У пояснювальній записці до детального пану мовиться, що такий зовнішній вигляд АЗС відіграватиме роль у формуванні іміджу компанії “ОККО” (офіс компанії розташований на вул. Героїв УПА, 72) та міста Львова. Крім того на території передбачається розташувати зарядну станцію для електромобілів.

Оскільки зведення АЗС поблизу перехрестя магістральних вулиць суперечить будівельним нормам, необхідно буде внести зміни внесення у дорожньо-транспортний рух. Для цього проектанти розробили два варіанти:

Варіант 1:

влаштування заїзду і до АЗС з Кульпарківської;

влаштування додаткових поширень для заїзду до АЗС з вул. Кульпарківська;

влаштування заїзду та виїзду до АЗС з вулиці Героїв УПА в напрямку Кульпарківської;

влаштування острівка безпеки в зоні їх примикання та додаткових поширень для заїзду і виїзду до АЗС і для повороту праворуч на Кульпарківську;

розширення з правого боку на 0,7 м вул. Героїв УПА;

зміна конфігурації смуг руху на Героїв УПА в напрямку вул. Кульпарківська: дві крайні ліві смуги руху матимуть ширину 3,25 та 3,75 м, а крайня права смуга буде мати 3 метри в ширину;

влаштування світлофорів;

облаштування регульованого пішохідного переходу на вулиці Копистинського і нерегульованого переходу на вул. Героїв УПА;

Варіант 2 влаштування додаткового виїзду з АЗС на вулиці Героїв УПА в напрямку вулиці Копистинського. Інші зміни є аналогічними до першого варіанту.

Аби визначити оптимальний варіант зміни транспортної інфраструктури на цьому перехресті, фахівці розробили транспортне моделювання. Згідно нього, найкращим варіантом зміни руху буде другий – він забезпечує нормальну роботу перехрестя і зменшує ризики виникнення заторів.

Зазначимо, що сьогодні на місці, де планують будувати АЗС, розташований непрацюючий охолоджувальний фонтан колишнього заводу «Кінескоп». Його чаша перебуває у приватній власності. А через дорогу від фонтану розміщується сквер, який у Львові планують перетворити у громадський простір.

Самі будівлі колишнього “Кінескопу” на вулицях Героїв УПА та Кульпарківській планують реконструювати під офісні центри.

Додамо, що 7 березня у великій сесійній залі Львівської міської ради пройде зустріч із головним архітектором цього проекту.