НАТО вперше в історії може очолити жінка

На пост Генсека НАТО розглядається кандидатура міністерки оборони Німеччини 60-річної Урсули фон дер Ляйен, яку німецька преса називає «супернянею» і «суперміністром», а також людиною з найжорсткішої дисципліною. Про це повідомляє проект «Жінка 50% успіхи України» з посиланням на Die Welt .

Урсула фон дер Ляйен з 2013 року – перша жінка на посаді міністра оборони Німеччини.

«Міністр оборони ФРН фон дер Ляйен користується в альянсі блискучою репутацією, – наводить видання слова високопосадовця НАТО. – У неї є стратегічне чуття, вона добре розбирається в своїй справі, всі міністри слухають, коли вона говорить». Крім того, за словами Die Welt, вона «піклується про невеликі країни в альянсі».

У разі обрання фон дер Ляйен стане першою жінкою на посаді альянсу.

Лікар-гінеколог, мати сімох дітей, в 2003 році вона пішла з медицини в політику, в правлячу партію Німеччини – Християнсько-демократичний союз.

Через два роки зайняла посаду міністра у справах сім’ї. За чотири роки служби вона домоглася змін в системі виплат батькам, у батьків з’явилася можливість піти в декрет.

Пані фон дер Ляйен відома як автор ініціативи по «боротьбі» з дитячою порнографією в інтернеті, яку ЗМІ назвали абсурдною. Суть в тому, що провайдери повинні були показувати користувачеві знак «Стоп» при відкритті сторінки з секретного чорного списку. Однак, клікнувши на заборонний банер, користувач без обмежень переходив на запитуваний сайт.

Навесні 2012 року під час обговорення питання про підвищення відсотка жінок-менеджерів у великих німецьких компаніях фон дер Ляйен погрожувала піти проти партії і провести закон через парламент за допомогою голосів опозиції. Конфлікт владнали, але з тих пір багато хто пророкує міністра в наступниці Меркель.

У вересні 2013 року, після перемоги ХДС на виборах, Меркель запропонувала фон дер Ляйнен посаду міністра охорони здоров’я. Урсула фон дер Ляйен сприйняла це як пониження і, за версією журналу Spiegel, навіть пригрозила канцлеру піти з її команди. Ангела Меркель була змушена призначити фон дер Ляйен на більш впливовий пост – міністра оборони.

З 2015 року Урсула бореться за підвищення кількості жінок в армії, за створення умов для поєднання служби та сім’ї, за розширення можливостей догляду за дитиною в казармах і обмеження частих передислокацій солдатів до необхідного мінімуму, формує масштабне переозброєння і оснащення збройних сил.

Термін повноважень голови НАТО Столтенберга закінчується в 2020 році.