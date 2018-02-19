На Львівщині зростає кількість хворих на грип та ГРВІ

За минулий 7 тиждень (12.02-18.02) в області захворіло на грип та гострі респіраторні інфекції 16 362 осіб, що на 2 707 випадки більше, як за попередній тиждень. Інтенсивний показник захворюваності становить 647,8 при епідемічному порозі 766,0. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З початку епідсезону з 02.10.17р. в області захворіло на гострі респіраторні інфекції 199 262 осіб, в т.ч. 121 065 дітей до 17 років (60,7%). Із загального числа захворілих, в інфекційні стаціонари госпіталізовано 3 683 осіб (1,8%).

У м. Львові захворіло відповідно 5 686 (7 тиждень) та 4 827 (6 тиждень) осіб, інтенсивний показник на останньому тижні був 737,0 при епідпорозі 998,5. Перевищення епідемічних порогів у вікових групах не зареєстровано.

Протягом 7 тижня було госпіталізовано з діагнозом ГРІ в інфекційні стаціонари області 384 осіб (2,3%).

Станом на 16.02.2018р. у Львівській області отримали щеплення проти грипу 3 887 осіб, в т.ч. з групи ризику 3 435 осіб.