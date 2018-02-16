У Львові адміністратори ЦНАПу матимуть спеціальний одяг

Під час сесії Львівської міської ради прийняли ухвалу в якій передбачено, що адміністраторів ЦНАПу забезпечать спеціальним одягом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як розповіла директор департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик, дуже важливим є забезпечити діловий стиль у зовнішньому вигляді адміністраторів Центру надання адміністративних послуг під час виконання ними своїх службових обов’язків, бо це підвищує дисципліну і свідчить про рівень ділової культури.

«Важливо, щоб посадові особи органів місцевого самоврядування не лише розуміли закономірності соціально-економічних процесів, могли працювати з інформацією, прогнозувати результати діяльності свого підрозділу, вміли працювати з людьми, а й мали відповідний зовнішній вигляд. Спеціальний одяг адміністраторів ЦНАП дає змогу не лише успішно виконувати свої робочі функції, а і встановлювати відносини з людьми, позитивно впливати на них. Зовнішній вигляд свідчить про рівень їх ділової культури, надає їм упевненості у собі», – зазначила Валентина Бартошик.

Зокрема, адміністратори ЦНАПу забезпечуватимуться спеціальним одягом, порядок одержання, обліку та видачі якого затверджується рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради.