На кордоні із Польщею затримали мігрантів із Туреччини

Нелегальні мігранти, аби дістатися країн ЄС, вдаються до нових хитрощів. Цього разу порушники прямували в Польщу попри залізничну колію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

За даними відомства, сьогодні, на українсько-польському кордоні, прикордонники затримали двох громадян Туреччини, які в обхід пункту пропуску «Мостиська-залізнична станція» пішки прямували до Європи. Чоловіків, 1990-го та 1996-го років народження помітив прикордонний наряд. Двійка легко одягнених мандрівників, з ручною поклажею прямувала через сніг попри залізницю. До кордону, щоправда, дійти вони не встигли, оскільки на зустріч їм негайно вибігла група реагування прикордонників.

Правоохоронці з’ясували, що в Україну турки прибули легально авіаційним сполученням, маршрут проклали в Інтернеті, а далі громадським транспортом вирушили до прикордоння. Прямуючи попри колії, чоловіки прямували до Польщі на заробітки і сподівались не потрапити на очі мешканцям села.

Рішення у справі, щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України затриманими громадянами прийматиме суд. Після чого також розглядатиметься питання щодо їх відправлення до країни походження.