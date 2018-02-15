На Львівщині запрацюють мобільні бригади допомоги постраждалим від насильства

Вчора, 14 лютого, розпочався триденний тренінг для новостворених мобільних бригад соціально-психологічної допомоги у Львівській області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За три дні спеціалістки та спеціалісти розглядатимуть як соціально-психологічні особливості потреб постраждалих від насильства, так і міжнародні засади та національне законодавче забезпечення у сфері попередження домашнього насильства.

«Львівщина стала першою областю Західної України, яка впроваджує цей Проект. У 2017 році понад 3000 жінок та дівчат у Львівській області не побоялись сказати про домашнє насильство і звернулись до відповідних органів та служб, де отримали необхідну допомогу. Мобільні бригади зможуть оперативно реагувати на виклики, здійснюватимуть виїзди та надаватимуть у найкоротші терміни соціально-психологічну допомогу жертвам насильства. Задля належної та якісної роботи мобільних бригад усі суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, повинні налагодити тісну взаємодію» – зазначила директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Наталія Кузяк.

Усього у Львові та області діятимуть чотири мобільних бригади, кожна з яких складається із психологів і соціальних працівників. Команда мобільної бригади надаватиме психологічні консультації, створить «плани безпеки» з контактами відповідних центрів послуг та індивідуально забезпечить необхідну допомогу постраждалим від насильства. Бригади працюватимуть у Жидачівському, Золочівському, Сокальському районах та у Червонограді. Також у Львові працюватиме обласна мобільна бригада.

Координацію проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» здійснює Міністерство соціальної політики України. Проект підтримується Фондом ООН у галузі народонаселення у партнерстві з МБФ «Українська Фундація громадського здоров’я» за фінансування уряду Великої Британії.

Нагадаємо, що у грудні 2017 року Верховна Рада України прийняла закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству», який акцентує увагу на створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства.