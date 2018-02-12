На Львівщини прикордонники затримали розшукуване Інтерполом авто

На вихідних мостиські прикордонники не пропустили за кордон чергову автівку, розшукувану Інтерполом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.
У пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили автомобіль, що розшукувався Інтерполом. За кермом «Тойоти», 2001 року випуску, перебував 35-річний громадянин України. Чоловік прямував на автомобілі до Польщі, однак через спрацювання бази даних прикордонники його не пропустили.
За даним фактом правоохоронці проінформували представників Нацполіції, які проводять подальший розбір.
Олександр Косик