На Львівщини прикордонники затримали розшукуване Інтерполом авто

На вихідних мостиські прикордонники не пропустили за кордон чергову автівку, розшукувану Інтерполом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили автомобіль, що розшукувався Інтерполом. За кермом «Тойоти», 2001 року випуску, перебував 35-річний громадянин України. Чоловік прямував на автомобілі до Польщі, однак через спрацювання бази даних прикордонники його не пропустили.

За даним фактом правоохоронці проінформували представників Нацполіції, які проводять подальший розбір.