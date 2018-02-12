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На Львівщини прикордонники затримали розшукуване Інтерполом авто

Олександр Косик

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На вихідних мостиські прикордонники не пропустили за кордон чергову автівку, розшукувану Інтерполом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили автомобіль, що розшукувався Інтерполом. За кермом «Тойоти», 2001 року випуску, перебував 35-річний громадянин України. Чоловік прямував на автомобілі до Польщі, однак через спрацювання бази даних прикордонники його не пропустили.

За даним фактом правоохоронці проінформували представників Нацполіції, які проводять подальший розбір.

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