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Упіймали 30-річного педофіла, який ґвалтував рідного сина і пасинка

Дарина Смеречанська

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У Житомирській області затримали 30-річного педофіла, який ґвалтував свого рідного 11-річного сина та 14-річного пасинка.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Житомирській області.

 

Так, 9 лютого в одному з районів Житомирщини поліцією затримано 30-річного чоловіка, підозрюваного у розпусних діях відносно малолітніх синів.

9 лютого надійшло повідомлення від сільського голови про можливі протиправні дії одного з жителів села.

Під час з’ясування всіх обставин поліцією встановлено, що чоловік упродовж певного періоду ґвалтував власного сина 2007 р.н. та сина співмешканки 2004 р.н.

На даний час чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 3 ст. 153 (Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) КК України.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Поліція висуває клопотання щодо тримання його під вартою. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

 

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