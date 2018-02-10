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Львів’ян запрошують на творчу зустріч з Ігорем Калинцем

Дарина Смеречанська

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У Львові 15 лютого відбудеться творча зустріч відомим поетом та політв’язенем Ігорем Калинцем. Про це інформують організатори заходу в соцмережах.

 

Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту організовує творчу зустріч з  Ігорем Калинцем – відомим львівським поетом і прозаїком, лауреатом Національної премії ім. Т. Шевченка, політв’язнем, одним із представників так званої «пізньошістдесятницької» генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні.

Отож, усіх бажаючих запрошують 15 лютого о 14.30 в інститут (вулиця Клепарівській,35) в аудиторію № 301.

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