Львів’ян запрошують на творчу зустріч з Ігорем Калинцем

У Львові 15 лютого відбудеться творча зустріч відомим поетом та політв’язенем Ігорем Калинцем. Про це інформують організатори заходу в соцмережах.

Навчально-науковий інститут психології та соціального захисту організовує творчу зустріч з Ігорем Калинцем – відомим львівським поетом і прозаїком, лауреатом Національної премії ім. Т. Шевченка, політв’язнем, одним із представників так званої «пізньошістдесятницької» генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні.

Отож, усіх бажаючих запрошують 15 лютого о 14.30 в інститут (вулиця Клепарівській,35) в аудиторію № 301.