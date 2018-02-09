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У Львові розшукують 22-річного грабіжника

Олександр Косик

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Львівські поліцейські оголосили в розшук молодика, що підозрюється у скоєнні грабежу. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Шевченківським відділом поліції ГУ НП у Львівській області розшукується громадянин Стріла Михайло Леонідович, 11.11.1995 р.н., українець уродженець міста Кузнєцовськ Рівненської області, зареєстрований та проживає за адресою: м.Львів, вул.Липинського, 5/54, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 (Грабіж) КК України.

«Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місцеперебування розшукуваного звертатись на оперативну лінію 102 або по телефону 8- 067-934-83-27, 096-376-85-70», – йдеться у повідомленні поліції.

Фото: ГУ НП

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