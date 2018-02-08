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Військовослужбовці-контрактники отримуватимуть компенсацію за оренду житла

Юлія Шпак

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Військовослужбовці-контрактники отримуватимуть компенсацію за піднайм житла. Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

 

«Законодавчим актом запроваджено виплату компенсації за піднайм (найом) жилого приміщення для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом (у разі відсутності можливості їх розміщення в спеціально пристосованих казармах або у сімейних гуртожитках)», – йдеться у повідомленні.

Законопроект був підготовлений Міністерством оборони України та передбачає покращення житлових умов та матеріального стану військовослужбовців військової служби за контрактом. До цього часу зазначене питання не було врегульоване.

Закон прийнято з поправками за підтримкою голосів 230 народних депутатів. Дякуємо за консолідовану позицію Верховної Ради щодо підтримання ініціативи покращення соціального захисту наших захисників.

Проект Закону зареєстровано за № 5027 та направлено на підпис Президенту України.

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