Українські військові передали окупантам «вантаж-200». Серед тіл є громадяни Росії

На Луганщині українські військові передали тіла загиблих протилежній стороні. Серед ідентифікованих тіл двоє вихідців із Луганщини та двоє громадяни Росії чиї тіла були виявлені у загальному похованні із шести тіл. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За словами представників гуманітарного проекту Збройних Сил України «Евакуація 200» тіла загиблих були знайдені під час пошукових робіт в районі селища Теплого, Станично-Луганського району минулого року в загальному похованні із шести тіл.

За результатами ДНК-аналізу, що був проведений органами судово-медичної експертизи, були ідентифіковані чотири особи. Двоє із ідентифікованих вихідці з Луганщини, були передані протилежній стороні у січні, інші два – із Російської Федерації, передані сьогодні. Ідентифікація останків ще двох триває.

Тіла були передані членам «Спілка ветеранів Афганістану Луганщини», які співпрацюють в межах цього проекту.

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Українські військові висловили сподівання, що проведена робота дасть позитивний результат та активізує заходи з пошуку загиблих та зниклих безвісти на територіях, що тимчасово контролюються проросійськими терористами для ідентифікації, повернення до дому, поховання та вшанування пам’яті.