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Львівському театру імені Лесі Українки обрали нову керівницю

Олександр Косик

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Львівський академічний театр імені Лесі Українки очолила Ольга Пужаковська. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

21 липня 2017 року управлінням культури департаменту розвитку Львівської міської ради було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади директора – художнього керівника Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки.

Для участі в конкурсному доборі було подано документи від шести кандидатів. За результатами конкурсу, конкурсна комісія рекомендувала призначити на посаду директора – художнього керівника Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки Ольгу Пужаковську, – голову Громадської організації «Мистецька майстерня Драбина».

Однак, попередній директор Театру, не погоджуючись з результатами конкурсу, подав позовну заяву в суд на управління культури департаменту розвитку Львівської міської, вимагаючи поновлення його на роботі та стягнення вимушеного прогулу.

29 січня 2018 року в приміщенні Галицького районного суду міста Львова відбулось засідання по справі за позовом Павліва Миколи Васильовича (попереднього директора Львівського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки) до управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради, на якому суд виніс ухвалу про відмову в  задоволенні позову Павліва Миколи Васильовича.

Відтак, управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради виграло цю судову справу.

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