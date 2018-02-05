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Ремонт Личаківської: до липня планують відновити проїзд до вулиці Пасічної

Вероніка Рой

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Відновити проїзд до вулиці Пасічної планують до липня. Про це сьогодні, 5 січня, під час брифінгу розповів заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Ремонт вулиці робиться згідно з проектом. Ми робимо так, щоб був нормальний пропуск транспорту і щоб водії не дуже сильно «ганяли». Тому ми вже встановили острівець безпеки для зручності пасажирів під час переходу вулиці…На ремонт до вулиці Черемшини потрібно 2 місяці. До липня ми плануємо завершити ремонтні роботи до вулиці Пасічної, якщо не буде надзвичайної ситуації із заміною колектора», – розповів він.

Як зазначили у «Львівавтодорі», проект вулиці виконаний з урахуванням потреб та інтересів пішоходів та водіїв.

Зараз  ведуться роботи на наступній ділянці дороги – вул. Б. Котика – вул. Черемшини. На ділянці дороги від перехрестя вулиць Личаківська – Мечникова до вул. Б. Котика прокладено 490 метрів колектора, проведено водопровід, по 300 м. з обох боків дороги з підключенням до житлових будинків. Зроблено 2000 м2 тротуару і 490 м колії. Замощено дорожню частину бруківкою – 3750 м2.

Фото: Львівський портал

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