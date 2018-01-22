За вихідні у Львові демонтували понад 20 незаконно розміщених рекламних щитів

КП «Адміністративно-технічне управління» в рамках чинного законодавства демонтовує зовнішню рекламу, розміщену без дозволів. Впродовж вихідних у Львові демонтували 22 рекламних щити, що були розміщені самовільно. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, конструкції демонтували за такими адресами: вул. Княгині Ольги (парна ст.) – вул. Володимира Великого; вул. Липинського (парна ст.) – пр. Чорновола, 57 (непарна ст.); вул. Стрийська, 45, вул. Хмельницького, вул. Липинського, 60, вул. Стрийська – вул. Наукова – вул. Хуторівка, вул. Стрийська – вул. Хуторівка, вул. Зелена, вул. Дж. Вашингтона, вул. Володимира Великого, 125, вул. Кн. Ольги, вул. Виговського – вул. Кульпарківська та ін.

Нагадаємо, що єдиною підставою для встановлення рекламної конструкції є її дозвіл, виданий виконавчим комітетом Львівської міської ради. Конструкція, встановлена без належно оформлених документів, підлягає демонтажу. Власник рекламної конструкції, оплативши витрати за демонтаж, транспортування та зберігання, може повернути демонтовану конструкцію.