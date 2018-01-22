Уряд виділив Львівщині 65 мільйонів на доступні ліки

Згідно з показниками Державного бюджету України на 2018 рік на продовження дії програми «Доступні ліки» для Львівської області передбачили фінансовий ресурс у сумі 65 млн 302,4 тис гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як розповіла директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак, розпочали роботу по укладанню угод з аптечними закладами. Станом на 18 січня 2018 року вже укладена 151 угода, до участі у проекті залучено 206 аптек та виписано 14878 рецептів.

Нагадаємо, у 2017 році 756 аптечних заклади долучились до участі у програмі, а на реалізацію Урядової програми виділили 45 млн 513,6 тис гривень.

Мета програми – забезпечити кожного громадянина України доступними та життєвонеобхідними лікарськими засобами з доведеною ефективністю, які покращать якість їхнього життя і запобіжать виникненню ускладнень та передчасної смертності.

Механізм відшкодування вартості ліків (реімбурсації) поширюється на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму. Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.