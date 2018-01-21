Троє львівських каратистів потрапили у ТОП-8 світового рейтингу

Всесвітня федерація карате WKF (World Karate Federation), яка об’єднує 173 країни світу, опублікувала оновлений рейтинг. Серед лідерів у розділі куміте чимало представників України, зокрема, і троє львів’ян. Про це повідомляє прес-служба Львівського державного університету фізичної культури.

Вихованка старшого викладача кафедри фехтування, боксу та національних одноборств ЛДУФК Ігоря Богдана займає п’яте місце у світовому рейтингу вагової категорії до 50 кг. Нагадаємо, у минулому році Катерина Крива здобула дві золоті нагороди чемпіонату Європи-2017, який проходив у турецькому місті Ізміт (провінція – Коджаелі). Випускниця ЛДУФК спочатку здолала усіх своїх суперниць в особистій першості, а в останній змагальний день Євро-2017 разом зі своїми подругами по національній збірній України зійшла на найвищу сходинку континентального подіуму в командному турнірі.

Наразі Катерина Крива під керівництвом Ігоря Богдана готується до першого старту нового сезону-2018 – прем’єрного етапу змагань Вищої Ліги «Premier League K-1», які пройдуть з 26-го по 28-е січня у столиці Франції Парижі.

Зазначимо, що окрім Катерини Кривої до ТОП-8 світового рейтингу WKF у розділі куміте входить ще шестеро українців. Зокрема одеситка Анжеліка Терлюга очолює список найсильніших каратисток планети у ваговій категорії до 55 кг, а львів’янин Станіслав Горуна – другий у категорії до 75 кг, поступаючись лише американцю Скотту Томасу. При цьому, найтитулованіший каратист сучасності азербайджанець Рафаель Агаєв тільки на четвертій позиції.

Друге місце у ваговій категорії до 61 кг серед жінок займає й Аніта Серьогіна з міста Чорноморськ Одеської області, яка поступається лише китаянці Йин Ксяоян.

У ваговій категорії жінок до 68 кг четвертою йде одеситка Анастасія Степашків, на шостому місці в чоловічому дивізіоні до 84 кг – Валерій Чоботар з Чернівців. У цій самій ваговій категорії львів’янин Олег Філіпович розмістився у світовому рейтингу WKF на восьмій позиції.

Нагадаємо, в серпні 2016 року на 129-й сесії Міжнародного олімпійського комітету в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) карате включили в програму ХХХІІ літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо (Японія).