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Поліція спростувала інформацію про затримання пацієнта, який втік з психлікарні

Юлія Шпак

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Чоловіка, який вчора  втік із Львівської психіатричної лікарні, досі не знайшли. Про це ZAXID.NET повідомила речниця Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

 

«Ні, поліція поки не знайшла цього чоловіка, його шукають», – сказала Світлана Добровольська, заперечивши таким чином інформацію поширену засновником сайту «Варта1» і співробітником поліції Ігорем Зінкевичем.

У неділю вранці Зінкевич поширив у Facebook інформацію про затримання Стрюкова. На прохання видання пояснити походження цієї інформації і її достовірність, Ігор Зінкевич відмовився від коментарів.

У Львівській психіатричній лікарні також заперечили інформацію про затримання пацієнта-втікача.

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