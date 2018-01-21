Поліція спростувала інформацію про затримання пацієнта, який втік з психлікарні

Чоловіка, який вчора втік із Львівської психіатричної лікарні, досі не знайшли. Про це ZAXID.NET повідомила речниця Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

«Ні, поліція поки не знайшла цього чоловіка, його шукають», – сказала Світлана Добровольська, заперечивши таким чином інформацію поширену засновником сайту «Варта1» і співробітником поліції Ігорем Зінкевичем.

У неділю вранці Зінкевич поширив у Facebook інформацію про затримання Стрюкова. На прохання видання пояснити походження цієї інформації і її достовірність, Ігор Зінкевич відмовився від коментарів.

У Львівській психіатричній лікарні також заперечили інформацію про затримання пацієнта-втікача.