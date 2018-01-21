Минулої доби ворог поранив п’ятьох українських військових

Протягом минулої доби в районі проведення Антитерористичної операції зафіксовано 6 прицільних ворожих обстрілів. Зокрема, ворог випустив в бік військовослужбовців Збройних Сил України 27 снарядів з мінометів калібрів 120 та 82 мм. Під час тривалого обстрілу наших позицій в районі Новоселівки Другої отримали ураження (бойові травмування) чотири захисника України. Ще одного військовослужбовця було поранено поблизу Водяного. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Тут зафіксовано один прицільний ворожий обстріл. Близько 17 години з гранатометів різних систем противник вів вогонь по захисниках Луганського.

Донецький напрямок

Російсько-окупаційні війська знову проявили свою активність на. На Приморській ділянці нашої оборони зафіксовано 5 прицільних обстрілів позицій військовослужбовців Збройних Сил України.

Тричі ворог вів обстріл по оборонцях Водяного. Зокрема, протягом доби зафіксовано приліт 15 снарядів з мінометів калібру 120 мм, неодноразові тривалі обстріли з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї. Ще 12 снарядів з мінометів калібру 82 мм окупанти випустили по захисниках Широкиного, супроводжуючи їх обстрілами з гранатометів.

Також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, іншої піхотної зброї бойовики російсько-окупаційних військ, починаючи з близько 11-ї години, протягом майже 8 годин вели обстріли по позиціях наших захисників в районі Новоселівки Другої.

Тут наші військовослужбовці відповідали окупантам з гранатометів та стрілецької зброї.