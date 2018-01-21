ОСТАННІ НОВИНИ

Минулої доби ворог поранив п’ятьох українських військових

Юлія Шпак

|

Протягом минулої доби в районі проведення Антитерористичної операції зафіксовано 6 прицільних ворожих обстрілів. Зокрема, ворог випустив в бік військовослужбовців Збройних Сил України 27 снарядів з мінометів калібрів 120 та 82 мм. Під час тривалого обстрілу наших позицій в районі Новоселівки Другої отримали ураження (бойові травмування) чотири захисника України. Ще одного військовослужбовця було поранено поблизу Водяного. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Тут зафіксовано один прицільний ворожий обстріл. Близько 17 години з гранатометів різних систем противник вів вогонь по захисниках Луганського.

Донецький напрямок

Російсько-окупаційні війська знову проявили свою активність на. На Приморській ділянці нашої оборони зафіксовано 5 прицільних обстрілів позицій військовослужбовців Збройних Сил України.

Тричі ворог вів обстріл по оборонцях Водяного. Зокрема, протягом доби зафіксовано приліт 15 снарядів з мінометів калібру 120 мм, неодноразові тривалі обстріли з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї. Ще 12 снарядів з мінометів калібру 82 мм окупанти випустили по захисниках Широкиного, супроводжуючи їх обстрілами з гранатометів.

Також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, іншої піхотної зброї бойовики російсько-окупаційних військ, починаючи з близько 11-ї години, протягом майже 8 годин вели обстріли по позиціях наших захисників в районі Новоселівки Другої.

Тут наші військовослужбовці відповідали окупантам з гранатометів та стрілецької зброї.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один у полі воїн. #Святослав Літинський
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Один у полі воїн. #Святослав Літинський

Львівський портал розпочинає серію інтерв'ю з відомими людьми, які своїм життям доводять, що й один у полі воїн проти си...

ТОП-6 місць Львова для незабутнього купання на Водохреща
Соломія Григор'єва
ТОП-6 місць Львова для незабутнього купання на Водохреща

Як співається в коляді: «А той третій празник – Святе Водохреща»… А те Святе Водохреща вже у цю п’ятницю! У цей день люд...

Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням
Вероніка РОЙ
Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням

Наприкінці 2017 року в Україні почався справжній спалах кору, а на початку 2018 року кількість хворих серед дітей та дор...

Передайте на один. Чи вдасться Львову не стати аутсайдером у гонитві за е-квитком?
Катерина РОДАК
Передайте на один. Чи вдасться Львову не стати аутсайдером у гонитві за е-квитком?

Львів і Дніпро були двома містами України, які мали першими впровадити електронну систему оплати за проїзд у громадськом...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...