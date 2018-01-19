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На Львівщині розшукали безвісти зниклого батька з сином

Андрій Котенський

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Правоохоронці розшукали 30-річного батька із шестирічним сином, які зникли 13 січня по дорозі до Львова зі села Конотопи, Сокальського району. До пошуків залучали правоохоронців із чотирьох областей України. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, протягом кількох днів 30-річного чоловіка та 6-річного хлопчика поліцейські розшукували у чотирьох областях України.

«Працівниками Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області спільно з колегами із Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей було проведено ряд оперативних заходів. Місцезнаходження зниклих було встановлено 18 січня. Дитину цілою та неушкодженою повернуто його матері», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Тарас Бакай.

Матір дитина висловила подяку усім правоохоронцям, за те що повернули їй сина живим та неушкодженим.

 

Як відомо, повідомлення про зникнення чоловіка з сином до поліції надійшло 15 січня від 44-річної львів’янки (сестри зниклого). Жінка повідомила, що 30-річний львів’янин та його 6-річний син 13 січня виїхали у напрямку Львова з села Конотопи, що у Сокальському районі, та дорогою зникли.

За фактом зникнення чоловіка та дитини було відкрито кримінальне провадження.

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