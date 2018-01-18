Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда

У Солом’янському райсуді Києва після півторагодинної перерви сьогодні, 18 січня, продовжився розгляд клопотання НАБУ і САП про обрання запобіжного заходу раднику директора ТОВ «Енергія» Ігорю Кучмі. Про це повідомляють «Наші гроші».

За даними слідства, Кучма організував і керував схемою із заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн.

Захист Кучми заперечує будь-яку його причетність до вчинення злочину.

Кучму називають неформальним фактичним керівником ТОВ «Енергія-Новий Розділ» і ТОВ «Енергія-Новояворівськ», він повністю контролює діяльність цих підприємств. За даними слідства, усі питання функціонування цих фірм узгоджувалися з Кучмою, без його відома жодні рішення не приймалися.

Кучма є представником бенефіціарних власників вказаних підприємств – народних депутатів від БПП Богдана і Ярослава Дубневичів. Легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом у результаті заволодіння газом через ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія-Новояворівськ», здійснювалася за допомогою ТзОВ «Корпорація КРТ», ТзОВ «Енергія-Тепловодосервіс», ТзОВ «Енергія-Монтажсервіс» та ТзОВ «Енергія». Бенефеціарами усіх вказаних компаній є Дубневичі.

У період 2013-2015 рр ДП «Енергоринок» перерахувало двом ТЕЦ близько 2,3 млрд грн за поставлену електроенергію, більшість якої було вироблено з вкраденого газу та у подальшому перераховано переважно на рахунки КРТ.

У Кучми чотири адвокати, які просили перерву для узгодження позиції захисту. Засідання продовжилося о 13:30.

НАБУ і САП просять суд взяти Кучму під варту із альтернативою у вигляді застави у розмірі 230 млн грн.

Кучма був затриманий 16 січня разом із ще трьома фігурантами справи – керівник ТОВ «Енергія-Новий Розділ» Ігор Артимко, фіндиректор цієї фірми Олег Павлишин, заступник Артимка Ігор Ільків, яким запобіжні заходи будуть обиратися сьогодні ж, після Кучми.

17 січня після обіду Кучмі було вручено повідомлення про підозру по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомив прокурор, Кучма ігнорував усі виклики до НАБУ.

У Кучми під час обшуку детективи не знайшли його закордонний паспорт, де він наразі невідомо.

У ході обшуку в офісі ТзОВ «Енергія» у сейфі Кучми було вилучено 1,14 млн євро, 136 тис дол, а також кількі мільйонів гривень. Ці кошти арештовані у рамках кримінального провадження.

Раніше Львівський портал повідомляв, що до більш ніж мільярдної афери з газом на Львівщині причетні народні депутати від БПП брати Дубневичі.

Окрім цього, ми повідомляли, що детективи НАБУ затримали чотирьох посадовців Львівщини за розкрадання газу на понад 1,4 мільярда гривень.