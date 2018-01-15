Львів’янки виграли всі ігри другого туру Балтійської гандбольної ліги

У білоруському Гродні завершився другий тур Балтійської жіночої гандбольної ліги сезону 2017/2018 рр. Львівська «Галичанка» стала єдиною командою, яка пройшла його без жодної поразки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі команди.

У перший день змагань, 12 січня, підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко здолали господарок туру – білоруську «Городнічанку» з рахунком 24:10 та литовську команду «Жальгіріс» – 20:14.

13 січня львів’янки здобули найважливішу перемогу – над чемпіоном Балтійської ліги двох попередніх сезонів – білоруським «Гомелем» 18:15.

В останній ігровий день, 14 січня, «Галичанка» зміцнила лідерство у Балтійській лізі, подужавши й литовську «Гарляву» – 21:13.

За підсумками двох турів «Галичанка» впевнено закріпилися на верхівці турнірної таблиці, набравши максимально можливу кількість очок – чотирнадцять (сім перемог у семи іграх).