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«Ваш родич у поліції, треба заплатити». Поліція закликає берегтися аферистів

Дарина Смеречанська

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Правоохоронці Львівщини закликають мешканців берегтися аферистів: під виглядом поліцейських вони видурюють гроші у громадян. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Як зазначають у поліції області, вони телефонують своїм жертвам і повідомляють, що їхній родич знаходиться у відділі поліції, оскільки скоїв серйозне правопорушення. При цьому наголошують, що йому загрожує ув’язнення, але за кругленьку суму коштів вони допоможуть залагодити ситуацію. Кошти пропонують віддати людині, яка підійде у вказане ними місце, або ж передати таксистом.

Найпоширеніші «легенди», якими зловмисники вміло мініпулюютьпотерпілими, це  скоєння їхнім родичем смертельної ДТП  чи побиття людини.

Запам’ятайте, щоб не стати жертвою афериста, необхідно:

-спитати прізвище, ім’я, по-батькові, посаду і відділ поліції, в якому працює співрозмовник та його робочий номер телефону (зазвичай після цього шахраї кладуть слухавку);

-зателефонувати у поліцію і дізнатись чи насправді ваш родич знаходиться у них;

-зателефонувати «винуватцю» події, або ж його близьким та з‘ясувати чи справді він потребує допомоги;

-обов’язково повідомити про спробу шахрайства у найближчий відділ поліції або на оперативну лінію 102.

«І найголовніше! Шахраї використовують методи психологічного впливу!  «Не кладіть слухавки, робіть все швидко, бо ваш родич може потрапити за грати», – від таких слів жертва впадає в паніку і готова не все, аби врятувати близьку людину.

Зберігайте спокій та не поспішайте виконувати вимоги аферистів – це запорука вашої безпеки!», – застерігають правоохоронці.

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